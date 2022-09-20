Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. По итогам 2022 года профицит бюджета Санкт-Петербурга должен составить порядка 30 млрд рублей. Об этом 20 сентября заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

«Исполнение бюджета ожидается с профицитом порядка 30 млрд рублей, — отметил Беглов. — Доход бюджета в этом году увеличивается на 21%, составит один триллион 74 млрд рублей».

Беглов добавил, что расходы Петербурга по итогам 2022 года составят один триллион 45 млрд рублей. Расходы городского бюджета увеличиваются в этом году на 74 млрд рублей. Губернатор отметил, что эту сумму можно дополнительно выделить на социальную политику.