Канберра, , 10:57 — REGNUM С 29 сентября правительство Австралии отменит временное снижение акциза на топливо, которое ранее было введено для оказание понижательного давления на цены. Об этом 20 сентября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

После снижение скидки в размере 22 центов акциз на бензин и дизельное топливо удвоится.

Данная мера была введена еще прошлым правительством Австралии под руководством лидера «Коалиции» Скотта Моррисона. Отмена снижения акциза будет реализована лейбористским правительством страны, которое было сформировано после федеральных парламентских выборов в мае текущего года.

Федеральное правительство уже обратилось в Австралийскую комиссию по конкуренции и защите прав потребителей с просьбой следить за тем, не обкрадываются ли автомобилисты в течение следующего месяца по мере роста цен на топливо, когда скидка будет отменена.