Москва, 20 сентября, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Референдумы в ЛНР и ДНР о присоединении к России должны стать началом, считает депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Duma.gov.ru Нина Останина

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«Поддерживаю данную инициативу. Прав Зюганов — она не просто назрела, а перезрела. Вместе с тем, считаю, что жители той же Харьковщины или Сумской области ничем не отличаются от граждан ДНР и ЛНР. И те, и другие — люди русской культуры», — отметила Останина в телеграм-канале.

«Просто у части из них основательно «промыты мозги» в результате информационно-психологического зомбирования. И живут они на земле, которая испокон веков была землей единого Российского государства, высшей формой которого стал Советской Союз. А результаты референдума 17 марта 1991 года, на котором советский народ выразил волю сохранить Державу, сохраняют юридическую силу до сих пор и бессрочно. Поэтому референдумы п ДНР и ЛНР провести нужно обязательно, и это должно быть только начало!» — подчеркнула парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЛНР и ДНР заявили о подготовке референдумов о присоединении к России.