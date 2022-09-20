Москва, 20 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Считают, что выборы в сентябре 2022 года в их регионе прошли в целом честно, без серьезных нарушений и фальсификаций, 69% жителей России. Противоположное мнение у 18%, приводит данные опроса ВЦИОМ.

Pskov.ru На выборах

Результаты прошедших в сентябре региональных выборов в их регионе66% респондентов в целом оценивают как достоверные: они соответствуют волеизъявлению избирателей. Полагают, что результатам выборов доверять не следует 23%.

О прошедших в сентябре региональных выборах были информированы 84% граждан. Ничего не знали о выборах 16%.

Опрос по телефону 16 сентября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле положительно оценивают ход выборов 11 сентября 2022 года.

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