Москва, , 10:54 — REGNUM В РФ ставки по коммерческим кредитам остаются высокими и снижают конкурентоспособность российского бизнеса, а это существенный фактор, тормозящий развитие импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По мнению ряда представителей ЦБ РФ, лимит на понижение ключевой ставки считается исчерпанным. Традиционно это бывает связано с достижением переломных уровней, или, как называют математики, экстремумов, — сказал Ордов. — Снижение ключевой ставки до 7,5% явно позволило уйти от запредельных ставок кредитования для бизнеса и населения, что крайне важно в условиях финансового шока и структурной экономической трансформации, а именно замены российским бизнесом ушедших иностранных компаний».

Тем не менее, как полагает Ордов, ставки по коммерческим кредитам в российских банках все равно остаются чрезмерно высокими, что негативно сказывается на конкурентоспособности местного бизнеса.

«А это существенный фактор, тормозящий импортозамещение в России», — сказал Ордов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему Банк России не понижает ключевую ставку более решительными темпами.

Читайте ранее в этом сюжете: Произойдет ли в РФ сильный отток средств с банковских депозитов?

Читайте развитие сюжета: Ключевая ставка ЦБ РФ может пробить «дно» в 5% — версия экономиста