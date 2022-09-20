Москва, 20 сентября, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В РФ ставки по коммерческим кредитам остаются высокими и снижают конкурентоспособность российского бизнеса, а это существенный фактор, тормозящий развитие импортозамещения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«По мнению ряда представителей ЦБ РФ, лимит на понижение ключевой ставки считается исчерпанным. Традиционно это бывает связано с достижением переломных уровней, или, как называют математики, экстремумов, — сказал Ордов. — Снижение ключевой ставки до 7,5% явно позволило уйти от запредельных ставок кредитования для бизнеса и населения, что крайне важно в условиях финансового шока и структурной экономической трансформации, а именно замены российским бизнесом ушедших иностранных компаний».

Тем не менее, как полагает Ордов, ставки по коммерческим кредитам в российских банках все равно остаются чрезмерно высокими, что негативно сказывается на конкурентоспособности местного бизнеса.

«А это существенный фактор, тормозящий импортозамещение в России», — сказал Ордов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, почему Банк России не понижает ключевую ставку более решительными темпами.