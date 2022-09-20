Москва, , 10:54 — REGNUM Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на посольство России в Канаде. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба СК.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

Инцидент произошёл в городе Оттава. По словам сотрудников дипмиссии, на здание посольство напали с коктейлем Молотова. Видеозапись происшествия передали местной полиции. Дипломаты расценили произошедшее как попытку совершить теракт.

Глава СК поручил обратиться в МИД России для получения необходимой следователям информации.