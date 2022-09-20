Новосибирск, 20 сентября, 2022, 10:55 — ИА Регнум. В материалах банкротного дела, начатого в отношении компании «Лиотех-Инновации» — производителя батарей для транспорта из дивизиона госкомпании «Роснано», появились сведения о возможности мирового соглашения с кредиторами. Следующий отчёт временного управляющего компании арбитраж Новосибирской области отложил на 2 ноября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В определении суда появилась следующая запись — «представитель должника поддержал ходатайство об отложении судебного заседания в связи с тем, что не рассмотрены требования кредиторов, возможностью заключения мирового соглашения».

Помимо этого, судом удовлетворено ходатайство владельца компании-должника — ООО «Литэко» и наложен запрет на проведение первого собрания кредиторов до рассмотрения по существу требований ООО «Литэко», ООО «Энергорешения», ООО «Виктория».

Напомним, компания «Лиотех-Инновации» принадлежит ООО «Литэко», которое в свою очередь находится под контролем «Роснано». Компании находятся под наблюдением как первом этапе процедуры банкротства.

Оба ООО — часть группы «Лиотех», которая позиционировалась как единственная в РФ с крупносерийным производством литий-ионных аккумуляторов.

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