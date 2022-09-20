Москва, , 10:51 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала семь способов, которыми с привлечением граждан России проводят сбор средств для поддержки ВСУ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября, об этом сообщил глава комиссии депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Василий Пискарёв Duma.gov.ru

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«В частности, сбор средств для ВСУ осуществляется клиентами российских банков посредством размещения сообщений в соцсетях. Деньги для ВСУ собирают также ряд зарубежных НПО, признанных нежелательными на территории России, и НПО, в отношении которых комиссия обратилась в Генпрокуратуру с инициативой о признании их нежелательными», — сказал Пискарёв.

По его словам, ряд неправительственных организаций — из Бельгии, Венгрии, Великобритании, Германии и так далее — распространяют инструкции по безопасному переводу из России денег в помощь киевскому режиму и контакты фондов и организаций.

Пискарёв также рассказал о причастности к сбору средств зарубежных медиаплатформ, которые в поисковой выдаче предоставляют пользователям подсказки как помочь армии Зеленского.

Комиссией также выявлены факты проведения рядом организаций, расположенных на территории Москвы, сбора средств для фонда, поставляющего амуницию и оборудование в ВСУ.

«Вся эта деятельность, по сути работа на противника, является уголовно наказуемой по нашему законодательству, и должна оперативно пресекаться», — подчеркнул Пискарёв.

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