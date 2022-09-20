Тегеран, , 10:50 — REGNUM Иран планирует уже в скором времени начать ежедневно закупать по 9 млн куб. м российского газа. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на отчёт министерства нефти республики.

Флаги России и Ирана Minsvyaz.ru

Поставки будут осуществляться через территорию Азербайджана в рамках подписанного в июле Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) и Газпром меморандума об энергетическом сотрудничестве на сумму около $40 млрд.

Кроме того, Тегеран будет получать по 6 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ) для своповых поставок из Ирана в другие страны.

Читайте также: В Иране заявили о скором подписании договора с Россией о поставках газа

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и российский «Газпром» подписали меморандум об инвестициях в иранскую нефть и газ, когда президент России Владимир Путин посетил Тегеран с официальным визитом в июле.

Ранее по теме: Внушительный объём топлива из Ирана может хлынуть на нефтяной рынок