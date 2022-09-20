Москва, 20 сентября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Уголовное дело будет возбуждено по факту нападения на посольство России в Канаде. Такое поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает 20 сентября пресс-служба ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Сотрудники российского посольства в Оттаве ранее заявили, что неизвестный атаковал здание с коктейлем Молотова. Видеозапись инцидента передана канадской полиции. Дипломаты полагают, что нападавший намеревался совершить теракт.

«Для установления деталей происшествия глава Следственного комитета поручил следователям запросить в МИД России необходимую для расследования информацию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России выразил канадской стороне протест в связи с атакой на посольство и потребовал обеспечить надлежащую охрану загранучреждений, дипломатов и членов их семей.

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