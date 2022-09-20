Вашингтон, 20 сентября, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Актёрский состав экранизации Gran Turismo Нила Бломкампа получил пополнение. Об этом пишет издание The Hollywood Reporter.

Цитата из видеоинтервью Даррен Барнет

Так, к касту присоединился Даррен Барнет, известный по сериалу «Я никогда не…». В картине также сыграют Арчи Мадекве, Орландо Блум и Дэвид Харбор.

Напомним, сюжет будущей ленты будет развиваться вокруг подростка, которому удалось стать профессиональным гонщиком благодаря любви к игре Gran Turismo. Премьера экранизации намечена на август 2023 года.