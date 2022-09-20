Москва, , 11:04 — REGNUM США, пытаясь реализовать свою мечту и превратить СССР и Россию в колониальное владение, неоднократно предлагали руководителям страны вступить в НАТО. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Экс-президент США Бил Клинтон действительно предлагал [первому президенту России Борису Ельцину вступление России в НАТО]. Но и ещё ранее Иосифу Сталину при создании Североатлантического альянса предлагали вступление СССР в НАТО. Причём, на каких условиях? На вступлении СССР в качестве обычной колонии (даже не формата Германии) в составе Североатлантического альянса. Страна была бы оккупирована на своей же территории. Никакого военного, экономического и политического влияния СССР, как впоследствии и Россия, не имел бы. К счастью, руководству хватило трезвости духа, чтобы не сдать Россию в колониальное владение США», — отметил политолог.

Напомним, что Клинтон в интервью CNN вспомнил о своем разговоре с первым президентом РФ Борисом Ельциным по поводу продвижения НАТО на восток. Экс-президент США рассказал, что он предлагал России особое партнерство с альянсом и перспективу вступления в НАТО.