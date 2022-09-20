Дубровник, Хорватия, , 10:50 — REGNUM Актриса Кейт Уинслет вновь появилась на съёмочной площадки картины «Ли». Об этом 20 сентября сообщает The Sun.

Кейт Уинслет Maggie

Актрису сфотографировали папарацци в хорватской деревне Купари, где проходят съёмки проекта. Как отмечает издание, Уинслет чувствует себя хорошо, несмотря на недавнее падение и травму.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кейт Уинслет поскользнулась во время работы над фильмом «Ли» и травмировала ногу. Актрису доставили в больницу, однако серьёзных повреждений врачи не обнаружили.

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