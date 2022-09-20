Москва, 20 сентября 2022, 10:47 — REGNUM Проблема экзистенциальности характера конфликта на территории бывшей УССР для США зиждется на двух китах — мифа об американской превосходстве и угрозе объединения России и Европы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.
Вторым слагаемым процесса является отношение республиканской элиты США к Европе, которая люто ненавидит Европу как таковую, считая, что как только появится президент единой Европы, он и станет фактически Антихристом. Он подчеркнул, что нет более странной иллюзии в экспертном сообществе, чем идея евроатлантической солидарности, потому что самый большой страх США — объединение русских ресурсов с европейской промышленностью.
По его словам, не имеет значение, является ли страной демократической, авторитарной или «гибридно-авторитарной».