Москва, , 10:47 — REGNUM Проблема экзистенциальности характера конфликта на территории бывшей УССР для США зиждется на двух китах — мифа об американской превосходстве и угрозе объединения России и Европы, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Право знать» на телеканале ТВЦ.

Сергей Кургинян © ИА REGNUM

«Все держится на материальной активе «миф о моем всемогуществе». Этот актив стоит неимоверно дорого — триллионы долларов и мировую власть. Когда начинается праздник непослушания и ему говорят: «шел бы ты» , и ничего не последовало, это ты теряешь актив. Он тем важнее, чем меньше ты можешь на деле… Это одно из слагаемых», — заявил Кургинян.

Вторым слагаемым процесса является отношение республиканской элиты США к Европе, которая люто ненавидит Европу как таковую, считая, что как только появится президент единой Европы, он и станет фактически Антихристом. Он подчеркнул, что нет более странной иллюзии в экспертном сообществе, чем идея евроатлантической солидарности, потому что самый большой страх США — объединение русских ресурсов с европейской промышленностью.

«Если там дружба, то зачем, собственно, защищать Европу от страшных русских, если русские стали хорошими. А зачем тогда держать американские войска — раз. Далее, промышленность здоровенная, ресурсов много, так можно же обогнать Америку. А в американской политической доктрине записано… что наиболее опасна любая страна, достигающая такого политического уровня и общего потенциала, с которого она может бросить вызов Соединенным Штатам», — продолжил эксперт.

По его словам, не имеет значение, является ли страной демократической, авторитарной или «гибридно-авторитарной».