Вашингтон, 20 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Число нелегалов, задержанных на южной границе США, приблизилось к рекордным годовым показателям уже в августе, сообщает со ссылкой на американских пограничников 19 сентября The Hill.

Мигранты

По данным Таможенно-пограничной службы США (CBP), опубликованным 19 сентября, за 11 месяцев, предшествовавших августу, на южной границе было задержано 2 млн 150 тыс. 244 человека.

Ранее количество арестов вдоль юго-западной границы за один год никогда не превышало 2 миллионов.

В августе было на 2,2% больше арестов, чем в июле. В августе число арестов венесуэльских, кубинских и никарагуанских мигрантов увеличилось на 175% по сравнению с прошлым годом.

Число мексиканских иммигрантов, арестованных в августе 2022 года, уменьшилось на 43% по сравнению с августом 2021 года.