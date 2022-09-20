Посёлок Шушары, Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Возгорание в складском здании в поселке Шушары под Петербургом, где огонь охватил 1 тыс. кв. м площади, локализовано, сообщили 20 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

пресс-служба ГУ МЧС по СПб Пожар в складском здании в Шушарах

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ранним утром 20 сентября юг города заволокло дымом. В складском здании на улице Пушкинская, 25/3, недалеко от Витебского проспекта, начался пожар. К 08:30 мск огонь охватил тысячу «квадратов», а ранг пожара был повышен до третьего уровня.

«В 10:24 локализация пожара, ранг снижен до номера 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС 14 единиц техники и 56 человек личного состава.

Отметим, что из-за пожара съезд с КАД Петербурга на Московское шоссе, а также на Школьную улицу полностью заблокирован. Также движение заблокировано по части Витебского проспекта (ближе к КАД) и Пушкинской и Первомайской улиц.