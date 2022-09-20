Москва, , 10:46 — REGNUM Новые факты преступлений киевских нацистов против мирных жителей территории б. УССР и Донецкой Народной Республики (ДНР) зафиксируют и расследуют российские следователи. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

Уточняется, что ранее ВСУ обстреляли из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по посёлку в Запорожской области и в результате этого двое мирных граждан погибли и ещё трое были ранены.

Также указывается, что при обстреле бандеровцами села Никольское в ДНР были ранены два мирных жителя, а в Кировском районе Донецка мужчина подорвался на сброшенной ВСУ запрещенной противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток».

«Также стало известно, что [киевские] националисты готовят провокации в городе Изюме в Харьковской области и создают видеоролики о якобы издевательствах военных РФ над местными жителями», — говорится в сообщении и добавляется, что всем вышеперечисленным фактам будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что эффективность нынешней сессии Генеральной ассамблеи ООН будет зависеть от того, сможет ли она способствовать прекращению конфликта и установлению мира на территории б. УССР.