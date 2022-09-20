Херсон, 20 сентября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Киевские боевики заварили люки танка, в котором находились военнослужащие ВСУ. Об этом сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

По его словам, под Херсоном противник идёт на беспрецедентные меры, чтобы вытеснить союзные войска за Днепр.

«На днях наши увидели танк противника и собрались его уничтожить, но его нетипичное поведение приостановило решение: танк поднял ствол вверх и начал вращать башней, как бы сигнализируя о сдаче, — написал Ходаковский в личном телеграм-канале. — Наши парни подобрались к машине вплотную и увидели, что люки на танке заварены — экипаж просто замуровали, как в консервной банке, и отправили умирать».

Как сообщало ИА REGNUM, все попытки прорыва ВСУ в Херсонской области терпят крах, заявили в администрации региона.