Кызыл, , 10:44 — REGNUM В Туве за восемь месяцев с начала 2022 года общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 24%. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полиция Мвд.рф

На треть сократилось число преступлений, совершённых в общественных местах. При этом раскрываемость выросла на 13,3%.

«Особого внимания требует профилактика преступлений, совершаемых в алкогольном опьянении, а также детская и подростковая преступность», — отметил руководитель региона.

Владислав Ховалыг поручил зампреду Тимуру Куулару консолидировать усилия всех субъектов профилактики для удержания положительной динамики, а Елене Хардиковой — проанализировать результаты профилактических и воспитательных работ в образовательных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, после убийства, в совершении которого подозревают воспитанников кадетского корпуса, он поручил создать отдельную структуру в министерстве образования по вопросам организации воспитательной системы в школах.

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