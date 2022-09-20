Москва, , 10:44 — REGNUM Актёр Владимир Шинов скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщил его коллега Денис Матросов в своих соцсетях.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Матросов не назвал причину смерти Шинова, однако дал понять, что артист в последнее время болел. «Не стало Вовки, однокурсника Владимира Шинова. Светлая тебе память! Вовка, тебе выпало тяжелое испытание, но ты держался. Ты очень не хотел нас огорчать. Лети к Богу!» — написал артист.

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Шинов снялся в более чем 40 проектах. Наиболее известные из них — сериалы «Склифосовский», «Глухарь» и «Тихий Дон» (2015).