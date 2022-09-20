Тюмень, , 10:43 — REGNUM Лыжница Анастасия Прокофьева победила в беговом кроссе на летнем чемпионате России по лыжным гонкам. Соревнования проходят в Тюмени.

Спортсмены на лыжероллерах Deutscher Skiverband

Прокофьева, которая представляет Москву, преодолела дистанцию за 18 минут 13,9 секунды

Второе место заняла ещё одна московская спортсменка Елизавета Шалабода, отставшая от победительницы на 3,9 секунды. Замкнула тройку представительница Татарии Лидия Горбунова (+6,8).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прокофьева выиграла две золотые медали на летнем чемпионате России. Она победила в двух гонках на 15 км с раздельным стартом — классическим стилем и свободным стилем.

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