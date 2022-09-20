Курск, 20 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Жители около 500 домов в Курской области остаются без электроснабжения после мощного урагана по данным на утро 20 сентября.

Телеграм-канал Романа Старовойта Последствия урагана в Курской области

Обесточенными остаются десять трансформаторных станций в Льговском и Курчатовском районах области, данные на 04:00 опубликовали РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Устранить неполадки полностью планируют до 12:00 20 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный ураган обрушился на Курскую область вечером 18 сентября. В результате без света остались десятки населённых пунктов, сотни домов получили повреждения. Погибли два человека.