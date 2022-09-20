Омск, 20 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. На территории Омской области заметно потеплело, наступило бабье лето. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталия Николаева ИА REGNUM Осень

По данным синоптиков, днём 18 сентября столбики термометров поднимались до + 22 °С, в Омске было отмечено +20 °С. Ночью 19 сентября было от +4 °С в южных районах до +14 °С в северных.

«Наступило так называемое бабье лето», — подчеркнула начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

По её словам, до 22 сентября Омская область будет находиться под влиянием периферии циклонического вихря. Сохранится тёплая погода, при этом по северу региона местами пройдёт небольшой дождь.

Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 3-6 °С выше нормы. Преобладающая температура воздуха днём +23…+28 °С. В Омске 21 сентября ожидается до +29 °С.

Похолодание придёт к 23 сентября.

Добавим, по данным УГМС, максимальная температура в Омске 20 сентября была зарегистрирована в 2002 году (+29,2 °С).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Омской области по условиям погоды прогнозируется третий класс пожарной опасности.

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