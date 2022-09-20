Москва, 20 сентября, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Российская рок-группа Uma2rman планирует сменить название. Об этом пишет издание «Российская газета».

Цитата из интервью для RTVI Uma2rman

Музыканты рассматривают вариант со сменой названия на «Людмилу Гурченко». Как признались участники коллектива, они заранее придумали запасное название на случай, если придётся менять имя группы с иностранного на отечественное.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Денис Мацуев выступит на сцене Большого зала Кремлёвского дворца в Москве. Концерт пианиста запланирован на 2 октября 2022 года.