Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM Расходы бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году возросли почти на треть по сравнению с 2021 годом. Это стало возможным из-за поступления в казну дополнительных доходов. Об этом 20 сентября на заседании городского правительства заявила председатель комитета по финансам Светлана Енилина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Поступления сверхдоходов позволяют увеличивать финансирование приоритетных направлений. Корректировка увеличивает расходы бюджета на 73,7 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом, расходы города возрастают почти на треть», — заявила Енилина.

На текущие расходы дополнительно предусмотрено выделить 38,3 млрд рублей. Эти средства идут на поддержку горожан и бизнеса. Также дополнительно предусмотрено 11,2 млрд рублей на здравоохранение.

Напомним, с начала 2022 года года в бюджет Санкт-Петербурга поступило более 90% средств от годового плана доходов, это в полтора раза больше, чем годом ранее. В Смольном ожидают, что бюджет за год получит более одного триллиона рублей.

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