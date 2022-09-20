Санкт-Петербург, 20 сентября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Расходы бюджета Санкт-Петербурга в 2022 году возросли почти на треть по сравнению с 2021 годом. Это стало возможным из-за поступления в казну дополнительных доходов. Об этом 20 сентября на заседании городского правительства заявила председатель комитета по финансам Светлана Енилина, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Поступления сверхдоходов позволяют увеличивать финансирование приоритетных направлений. Корректировка увеличивает расходы бюджета на 73,7 млрд рублей. По сравнению с 2021 годом, расходы города возрастают почти на треть», — заявила Енилина.

На текущие расходы дополнительно предусмотрено выделить 38,3 млрд рублей. Эти средства идут на поддержку горожан и бизнеса. Также дополнительно предусмотрено 11,2 млрд рублей на здравоохранение.

Напомним, с начала 2022 года года в бюджет Санкт-Петербурга поступило более 90% средств от годового плана доходов, это в полтора раза больше, чем годом ранее. В Смольном ожидают, что бюджет за год получит более одного триллиона рублей.