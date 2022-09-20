Пермь, , 10:40 — REGNUM В Перми сменилось руководство муниципального приюта и службы по обращению с животными без владельцев. Новым директором стал Евгений Ведерников, сообщили 20 сентября в пресс-службе мэрии.

Назначение Иван Шилов, ИА REGNUM

Ранее Ведерников работал в должности заместителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми. Чиновник имеет большой опыт работы в сельскохозяйственной отрасли. Имеет диплом Пермского сельскохозяйственного института им. Академика Д. Н. Прянишникова по специальности «зооинженер».

Стоит отметить, с 1 декабря 2021 года городским приютом и службой по обращению с бродячими животными руководил Денис Комаров. В пресс-службе мэрии пояснили, что трудовой договор с ним расторгли с целью повышения эффективности работы службы в части отлова бездомных собак, пишет портал Properm.ru .