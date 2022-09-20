Ереван, , 19:11 — REGNUM За «проармянскими» заявлениями, которые сделала в Ереване Нэнси Пелоси, не будет стоять реальной помощи Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября сказал главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Нэнси Пелоси Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Андрей Арешев Во-первых, визит и заявления Пелоси — это преследование утилитарных, сугубо, внутриамериканских целей: привлечение ряда дополнительных голосов армянской общины Калифорнии и ряда других штатов на промежуточных выборах, которые состоятся уже в ближайшее время и которые будут, видимо, непростыми для Демократической партии, которую представляет госпожа Пелоси. Ну, и во-вторых, это попытка заработать симпатии армянского общества очередной красивой фразой. Фразы действительно резонансные, но я глубоко убеждён, что никаких реальных дел по оказанию настоящей помощи Армении, военной или экономической, не последует. Это типичное проявление американской «мягкой силы», которая достаточно эффективно работает на неокрепшие умы. В истории армяно-западных и армяно-американских взаимоотношений последнего века было достаточно много красивых фраз, которые произносились различного рада политиками, конгрессменами, дипломатами. Но за этим всегда следовал достаточно жёсткий расчёт, и что первая Армянская республика, что современная, являются не более чем разменной монетой в различных геополитических играх американских элит с Турцией и, отчасти, с Азербайджаном.

Политолог отметил, что Баку взаимодействует с Европейским союзом, а Израиль, являющийся ближайшим союзником США, продолжает укреплять военную мощь Азербайджана. И США, как убеждён эксперт, этому препятствовать не будут.

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«Так что это очередная дурнопахнущая игра, рассчитанная на тех в Армении, кто, к сожалению, плохо учит уроки истории», — резюмировал политолог.

Напомним, что 17−18 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Ереван, где выразила свою поддержку Армении и осудила наступательные действия Азербайджана.