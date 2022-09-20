Ереван, 20 сентября, 2022, 19:11 — ИА Регнум. За «проармянскими» заявлениями, которые сделала в Ереване Нэнси Пелоси, не будет стоять реальной помощи Армении. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 сентября сказал главный редактор сайта kavkazoved.infoАндрей Арешев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нэнси Пелоси

Андрей Арешев Во-первых, визит и заявления Пелоси — это преследование утилитарных, сугубо, внутриамериканских целей: привлечение ряда дополнительных голосов армянской общины Калифорнии и ряда других штатов на промежуточных выборах, которые состоятся уже в ближайшее время и которые будут, видимо, непростыми для Демократической партии, которую представляет госпожа Пелоси. Ну, и во-вторых, это попытка заработать симпатии армянского общества очередной красивой фразой. Фразы действительно резонансные, но я глубоко убеждён, что никаких реальных дел по оказанию настоящей помощи Армении, военной или экономической, не последует. Это типичное проявление американской «мягкой силы», которая достаточно эффективно работает на неокрепшие умы. В истории армяно-западных и армяно-американских взаимоотношений последнего века было достаточно много красивых фраз, которые произносились различного рада политиками, конгрессменами, дипломатами. Но за этим всегда следовал достаточно жёсткий расчёт, и что первая Армянская республика, что современная, являются не более чем разменной монетой в различных геополитических играх американских элит с Турцией и, отчасти, с Азербайджаном.

Политолог отметил, что Баку взаимодействует с Европейским союзом, а Израиль, являющийся ближайшим союзником США, продолжает укреплять военную мощь Азербайджана. И США, как убеждён эксперт, этому препятствовать не будут.

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«Так что это очередная дурнопахнущая игра, рассчитанная на тех в Армении, кто, к сожалению, плохо учит уроки истории», — резюмировал политолог.

Напомним, что 17−18 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Ереван, где выразила свою поддержку Армении и осудила наступательные действия Азербайджана.