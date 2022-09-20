Владивосток, 20 сентября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке 20 сентября встретили победителей Всероссийского конкурса для одаренных школьников «Большая перемена» — 300 детей из разных регионов выиграли главный приз — «Путешествие мечты». Это железнодорожный тур через всю страну с посещением её главных достопримечательностей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Правительство Приморья «Большая перемена» во Владивостоке

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«Мы искренне рады видеть победителей конкурса «Большая перемена». Вы — лучшие! Тот путь, который вы уже совершили, — не просто путешествие по России. Это путь, на котором вы завели новых друзей, загорелись новыми идеями, получили новый полезный опыт! В ближайшее время вы побываете в самых интересных местах Владивостока. Это, к примеру, музей имени Арсеньева. В музее вы узнаете, что это был за человек, почему его имя так много значит для жителей края. Посетите Приморский океанариум — самый большой океанариум в России. Мы рады, что вы приехали в Приморский край! Мы гордимся вами! Вы — молодцы!» — поприветствовала ребят министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

Во Владивосток поезд «Большой перемены» прибыл из Санкт-Петербурга, проехав Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Порт Байкал, Иркутск, Читу, Ледяную, Хабаровск.

Среди ребят — победителей конкурса «Большая перемена» — восьмиклассник из Надеждинского района Максим Кузнецов. Он увлекается робототехникой.

Конкурс «Большая перемена» — часть национального проекта «Образование».

Как сообщало ИА REGNUM, педагоги-наставники «Большой перемены» — проекта Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), входящего в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей», — отправились с гуманитарной миссией #МЫВМЕСТЕ с Донбассом в Луганскую Народную Республику.