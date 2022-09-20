Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на улице Советской обрушились два балкона жилого дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 20 сентября.

Наталья Прокофьева ИА REGNUM Балкон

Инцидент случился утром 19 сентября. Около 8:00 мск рухнул аварийный балкон третьего этажа, что повлекло обрушение балкона второго этажа. В результате случившегося никто не пострадал.

Место происшествия обнесено сигнальной лентой. Была подана заявка на устранение последствий обрушения балконов.

Из открытых источников следует, что кирпичный многоквартирный дом был построен в 1926 году. Пятиэтажка рассчитана на 20 квартир. Дом находится в эксплуатации.