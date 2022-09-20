Тикси, Якутия, 20 сентября, 2022, 10:42 — ИА Регнум. В рамках всероссийского проекта «Чистая Арктика» из бухты моря Лаптевых в посёлке Тикси Булунского района планируют вывезти никому не принадлежащее судно «Днепр». Для начала его очистят от нефтепродуктов, сообщило ЯСИА.

Ben124 Старый корабль

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Работы по утилизации судна включены в дорожную карту министерства транспорта России. Частично затраты на его вывоз оплатят из регионального бюджета.

Реализация проекта «Чистая Арктика» также стартовала в посёлках Сайылык и Усть-Куйга Усть-Янского района. Там освобождать берег от намерены компания-недропользователь региона и ресурсоснабжающие организации. Собрано и подготовлено к отправке порядка 800 тонн металлолома.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года три арктических района Якутии — Булунский, Верхоянский и Усть-Янский — очистят от металлолома в рамках федерального проекта «Чистая Арктика».