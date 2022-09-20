Будапешт, , 10:37 — REGNUM Эффективность нынешней сессии Генеральной ассамблеи ООН будет зависеть от того, сможет ли она способствовать прекращению конфликта и установлению мира на территории б. УССР. Об этом 20 сентября перед поездкой в Нью-Йорк, где начинается неделя высокого уровня ГА ООН, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Петер Сийярто Agencia de Noticias ANDES

На своей странице в социальных сетях он напомнил, что уже в седьмой раз представляет Венгрию на этом глобальном политическом мероприятии, но в этом году оно будет «носить особый характер» из-за конфликта на территории б. УССР.

«Война принесла много бед, поэтому всем странам пора объединиться для достижения мира», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, чтобы остановить конфликт требуются немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров, а площадка ООН для этого подходит больше всего.

«Успех Генеральной ассамблеи в текущем году будет зависеть от того, приблизимся мы к миру [на территории б. УССР] или нет», — добавил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Небензя заявил, что участие Зеленского онлайн нарушит правила СБ ООН

Как сообщало ИА REGNUM, Генассамблея ООН будет проходить с 20 по 26 сентября в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке и впервые за два года состоится в очном формате. Откроет неделю президент Бразилии Жаир Болсонару, далее выступит президент США Джо Байден.