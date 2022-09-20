Лос-Анджелес, США, , 10:37 — REGNUM Актёр Пол Уэсли (Павел Василевски), известный по роли Стефана Сальваторе в телесериале «Дневники вампира», и его жена Инес де Рамон расстались. Об этом 20 сентября пишет People, ссылаясь на представителя артиста.

Пол Уэсли Цитата из видеоинтервью

«Решение разойтись является взаимным и было принято пять месяцев назад», — рассказал агент Уэсли. Причина расставания пары не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что Пол Уэсли и Инес де Рамон поженились в 2019 году. Для актёра брак стал вторым — с 2011 по 2013 год он был женат на своей коллеге Торри Девито.

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