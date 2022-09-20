Париж, , 10:37 — REGNUM Офицер полиции получил серьезное ранение после отказа водителя подчиниться во Франции, сообщает Le Figaro.

Французские полицейские Ludovic Sarrazin

По словам источника в полиции, у водителя, отказавшегося остановиться, были обнаружены наркотики.

Автомобиль сбил полицейского после отказа от таможенного досмотра. По данным департамента общественной безопасности, водитель автомобиля, родившийся в марте 1993 года, был заключен под стражу.

Напомним, в 2022 году двое жандармов получили «серьезные ранения» во время отказа подчиниться в конце августа в Крезе. В феврале женщина-полицейский получила «серьезные травмы» в Лилле.