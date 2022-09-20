Уфа, , 10:39 — REGNUM 608 заявок на льготные краткосрочные кредиты объемом 19,6 млрд рублей одобрили в 2022 году аграриям Башкирии. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сельское хозяйство Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Сообщается, что на льготное краткосрочное кредитование агропромышленного региона в текущем году Минсельхозом России был определен лимит субсидий в размере один млрд 176 млн рублей. Это в 3,3 раза выше показателя 2021 года.

По словам вице-премьер Башкирии — министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова, согласно данным на 16 сентября сельхозпроизводителям региона одобрили 608 заявок на льготные краткосрочные кредиты объемом 19,6 млрд рублей.

«Остаток лимита субсидий составляет более 268 млн рублей. Благодаря тому, что в стране на днях снизили размер ключевой ставки, ожидается высвобождение дополнительных лимитов субсидий. Это позволит аграриям более широко пользоваться кредитными средствами и не торопиться с продажей зерна нового урожая, стоимость которого пока остается низкой», — приводит пресс-служба его слова.

Напомним, программа льготного кредитования предполагает получение организациями аграрно-промышленного комплекса кредита по сниженной процентной ставке (от одного до пяти процентов), субсидии на её компенсацию от государства напрямую направляются в банки.