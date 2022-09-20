Ульсан, Южная Корея, 20 сентября, 2022, 10:36 — ИА Регнум. 19 сентября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 20:40 по местному времени в море в 144 км к востоку от города Ульсан. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

По сообщениям метеорологической службы слабые толчки ощущались в таких городах, как Ульсан, Пульсан, а также в провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнсан-Намдо. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мексике после произошедшего в западном штате Мичоакан землетрясения магнитудой 7,7 было зафиксировано ещё более 160 повторных подземных толчков.

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