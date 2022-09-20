Анадырь, 20 сентября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Чукотских оленеводческих хозяйствах началась осеняя корализация оленей. Мероприятие проводится ежегодно в период с сентября по октябрь. В этом году планируется обработать более 144 тысяч оленей против подкожного овода, взять кровь на анализы, а также провести инвентаризацию оленьего поголовья по половозрастным группам. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщает пресс-служба правительства Чукотки.

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Кроме того, во всех оленеводческих бригадах в конце августа завершилась летовочная кампания.

«Летовка прошла в штатном режиме. Лето в этом году выдалось прохладным, что позволило уберечь большую часть молодняка и взрослого оленя от некробактериоза. Число заболевших оленей составило 4 535 голов, что на 1,4 раза меньше, чем в прошлом году. Пало оленей от некробактериоза 789 голов», — рассказал Олег Ятынто, заместитель начальника управления сельского хозяйства департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки.

В рамках летовочной компании в оленеводческих бригадах работали 69 специалистов, среди которых 17 студентов проходящих практику.

Как сообщало ИА REGNUM, «Мессояханефтегаз» в партнерстве с компанией «РАСТАМ-Экология» провели диагностику экологического состояния Восточной и Западной Мессояхи (Ямал), где ведётся разработка и разведка трудноизвлекаемых запасов нефти. «Зеленую перепись» флоры и фауны территории проводилась в течении лета. Мониторинг состояния окружающей среды выявил большое разнообразие представителей животного мира, обитающих в непосредственной близости к объектам добычи и подготовки нефти и газа.

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