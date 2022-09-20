Курск, 20 сентября, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Более 20 тонн груза отправлено из Курской области для добровольческого батальона «Сейм», сообщили 20 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Добровольцам отправлен крепежный материал, шанцевый инструмент и другое оборудование для устройства быта в полевых условиях, все закуплено за счёт пожертвований.

«Помимо этого, мы постоянно отправляем в различные военные подразделения высокотехнологичные оптические устройства, электронику, приборы наблюдения, системы защиты. Такая поддержка поможет нашим бойцам успешно выполнить поставленные перед ними задачи», — сообщил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

В пресс-службе также добавили, что продолжается набор добровольцев в батальон материально-технического обеспечения «Сейм».