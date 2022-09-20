Москва, , 10:33 — REGNUM Законопроект о штрафах за неуведомление МЧС об экстремальном маршруте для туристов и альпинистов внес в Госдуму парламент Кабардино-Балкарии, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Кабардино-Балкария, Эльбрус © ИА REGNUM

Законопроект вводит ответственность за нарушение порядка информирования территориального органа МЧС России о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу.

Если закон найдет поддержку, нарушения повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Необходимость установления ответственности за нарушение порядка связана с тем, что ежегодно порядка 49 тыс. человек осуществляют альпинистские восхождения на территории Кабардино-Балкарской Республики, из которых только половина информирует территориальный орган МЧС России о восхождении, отмечают авторы инициативы. Дальнейшее ожидаемое увеличение туристического потока только усугубит указанную проблему.