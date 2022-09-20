Железногорск-Илимский, Иркутская область, 20 сентября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 20 сентября решает вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, в отношении жителя Красноярска, пытавшегося оплатить встречу с девушкой из откровенного объявления.

Цитата из аф «Король пещеры: Граф Монте-Кристо». реж. Махиро Маэда. 2004. Япония Знакомство

Возжелавший утех красноярец остановился на трассе вблизи Железногорска-Илимского и позвонил «диспетчеру сайта». Ответившая женина рассказала, что за час общения с выбранной девушкой требуется оплатить 1,5 тысячи рублей, а также перевести 12,5 тысяч рублей за «страховку», сумма которой в последующем должна ему вернуться.

После первого платежа заявителю сказали о сбое в системе и необходимости повторного перевода, потом оказалось, что платеж прошел дважды и необходимо оплатить стразу две страховки за встречу с двумя девушками, так как их «забронировала система». В последующем мужчине рассказывали о «сбоях», якобы спровоцированных неправильными платежами и парализовавших работу сайта, а также о необходимости новых переводов для восстановления функционала.

Перечислив 150 тысяч рублей, но так ни с кем и не встретившись, обманутый житель Красноярска отправился в полицию.

Всего с начала 2022 года по похожей схеме в Иркутской области обмануты не менее 20 мужчин, у которых суммарно похищено два миллиона рублей. Потерпевшие отдавали от 13 до 400 тысяч рублей, но 350 тысяч рублей перевел аферистам житель Усолья-Сибирского, а свыше 200 — ангарчанин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее иркутские правоохранители известили о фактах мошенничеств, в котором злоумышленники представляются работниками сайта государственных услуг, а также представителями различных ведомств и организаций.

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