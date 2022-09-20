Ростов-на-Дону, , 10:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону запланирована акция по расчистке прибрежной зоны реки Дон на острове Зелёный. Об этом ИА REGNUM сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия 20 сентября.

Вид на набережную реки Дон. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Остров Зелёный является любимым местом отдыха ростовчан: здесь часто гуляют в выходные дни семьи с детьми, рыбаки приходят ловить рыбу, а в летний сезон жители города могут позагорать на пляже и искупаться. Поэтому особенно важно заботиться о том, чтобы сохранять чистоту таких мест», — подчеркнул руководитель управления Росприроднадзора Алексей Кузьмин.

Волонтёры выйдут на субботник 23 сентября. Затем серия подобных акций состоится в других регионах России.