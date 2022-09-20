Донецк, 20 сентября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Киевские боевики за сутки 60 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 60 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник выпустил 243 единицы различных боеприпасов», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрелов ВСУ были повреждены 33 домостроения в Донецке, Докучаевске, Горловке и Макеевке, а также девять объектов гражданской инфраструктуры.