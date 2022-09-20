Берлин, 20 сентября, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Правительство Германии выделило миллиарды евро на закупку природного газа в попытках предотвратить энергетический кризис после сокращения поставок из России, сообщает агентство Bloomberg.

Jan Arrhénborg Терминал СПГ и газовоз

Первоначально на закупку газа было выделено 1,5 млрд евро, но когда эти средства подошли к концу, власти добавили еще 2,5 млрд, говорится в документе, с которым ознакомилось Bloomberg. В общей сложности для финансирования закупок были выделены кредитные линии на сумму до 15 млрд евро, которые будут распределяться траншами. На данный момент правительство потратило 1,47 млрд на обеспечение поставок, закупив их у пяти компаний в период с 10 марта по 1 июня. Об этом заявило министерство экономики Германии в ответ на запрос оппозиционного блока ХДС/ХСС.

Когда попытки освободиться от российских поставок привели к почти полному опустошению газовых хранилищ, федеральное правительство поручило компании Trading Hub Europe GmbH (THE) пополнить запасы. По данным немецкого энергетического регулятора Bundesnetzagentur, на сегодняшний день запасы составляют 90% от максимума и опережают цель, поставленную государством на 1 октября. Достигнет ли Германия своей цели в 95% к 1 ноября, зависит от того, как начало отопительного сезона повлияет на потребление газа.

Германия также планирует развернуть серию плавучих хранилищ, в которых будут хранить и регазифицировать сжиженный природный газ. По информации, полученной агентством Bloomberg, первое плавучее хранилище в Вильгельмсхафене начнет работу к 21 декабря, а несколько других вступят в строй в 2023 году.

Оппозиционный блок назвал этот план «фикцией».

«Даже если плавучие хранилища будут полностью задействованы, их доля в покрытии наших потребностей в газе будет слишком мал», — считает представитель по энергетической политике блока ХДС/ХСС Марк Хелфрих.