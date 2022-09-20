Чебоксары, , 10:30 — REGNUM В Чувашии в рамках реконструкции аэропорта Чебоксар организуют строительный контроль, на что направят 1,36 млн рублей. Соответствующее извещение о проведении закупки у единственного поставщика опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Реконструкция здания аэровокзала Чебоксар https://mintrans.cap.ru/

Заказчиком является общество «Международный аэропорт Чебоксары». Компании потребовались услуги по проведению строительного контроля в процессе реконструкции сектора внутренних воздушных линий аэровокзала международного аэропорта «Чебоксары».

Цена контракта составляет 1 360 000 рублей, в том числе в 2022 году направят 400 000 рублей, в 2023 году — 960 000 рублей.

Участником процедуры закупки стало общество «ПСК-Проект» (г. Чебоксары). Договор будет действовать до 31 августа 2023 года.

Напомним, реконструкция аэропорта Чебоксары началась в августе 2021 года и включает обновление двух этажей здания, кровли, фасадов здания и благоустройство территории.

Как сообщало ИА REGNUM , на 16 сентября 2022 года реконструкция здания аэровокзала Чебоксар выполнена на 49%. Реконструкцию планируется завершить в июле 2023 года.

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