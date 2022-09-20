Москва, , 10:30 — REGNUM Снижение ключевой ставки Банка России до 7,5% едва ли существенным образом повлияет на поведение банковских вкладчиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Снижение ключевой ставки на 50 б. п. вряд ли существенным образом повлияет на поведение банковских вкладчиков. Существенного оттока средств из банковских депозитов ожидать не следует, хотя кредитные организации неизбежно заметно снизят ставки по депозитным операциям. Необходимо также учитывать отсутствие значимой для существенного числа российских граждан альтернативы банковским депозитам со стороны других инструментов финансового рынка», — сказал Фиапшев.

По его словам, Банк России не торопится сильно снижать ключевую ставку, прежде всего в силу высоко оцениваемых им рисков ускорения инфляционного процесса до конца 2022 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фиапшев заявил, что снижение ключевой ставки следует рассматривать как одно из важнейших направлений поддержки российской экономики.

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