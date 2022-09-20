Москва, 20 сентября 2022, 10:29 — REGNUM Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в других освобождённых территориях б. УССР полностью меняют вектор развития России. Об этом 20 сентября сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
По его словам, референдумы имеют огромное значение не только для системной защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости.
«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер», — написал Медведев в личном телеграм-канале.