Москва, 20 сентября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также на других освобождённых территориях б. УССР полностью меняют вектор развития России. Об этом 20 сентября сообщил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

По его словам, референдумы имеют огромное значение не только для системной защиты жителей, но и для восстановления исторической справедливости.

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретёт необратимый характер», — написал Медведев в личном телеграм-канале.