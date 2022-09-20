Москва, , 10:28 — REGNUM После заявления о референдуме о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав России киевские нацисты стали активнее обстреливать территорию республики. Об этом 20 сентября сообщил посол республики в РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live».

Обстрел Mil.gov.ua

«Мы видим активизацию [обстрелов со стороны ВСУ] сейчас после того, что было заявлено о требовании общественности провести референдум», — сказал он.

Также Мирошник уточнил, что после вхождения ЛНР в состав России военные подразделения республики выйдут на новый уровень, так как вопрос о снятии границы положительно отразится на их снабжении.

«Сейчас важно обеспечить наши военные подразделения. Во-первых, не разделять их на резервистов республики, на военных народной милиции, российские вооруженные силы — они одинаково воюют, они в одном строю. И они воюют против одного противника. <…> Почему мы до сих пор являемся такими разделенными?», — отметил посол ЛНР.

«Наша армия должна нормально снабжаться. Россия — большое, мощное, экономически состоятельное государство, которое может позволить себе вооружить и обеспечить свою армию лучше, чем армия, которая воюет против неё», — добавил Мирошник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в посёлке Краснореченское Кременского района Луганской Народной Республики при обстреле ВСУ погибли семь мирных жителей.